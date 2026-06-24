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Общество

В Бурятии поймали браконьеров, угрожавших сотрудникам полиции

Полиция задержала двух браконьеров с уловом омуля на 11 млн рублей
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Транспортные полицейские в Бурятии пресекли деятельность двух местных жителей, подозреваемых в незаконном вылове байкальского омуля. По данным правоохранителей, ущерб водным биоресурсам превысил 11 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной полиции Прибайкалья.

Во время рейда на Байкале в районе мыса Средний сотрудники полиции заметили резиновую лодку с двумя мужчинами. Увидев правоохранителей, они проигнорировали требование об остановке и попытались скрыться. Кроме того, нарушители угрожали сотрудникам физической расправой.

Мужчин задержали на месте. В ходе осмотра у них изъяли 10 рыболовных сетей и более 1,5 тысячи экземпляров байкальского омуля, добытого незаконным способом.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба). Также Восточно-Байкальский следственный отдел на транспорте возбудил в отношении фигурантов уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ — за угрозы применения насилия в отношении сотрудников полиции при исполнении служебных обязанностей.

На время следствия подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

До этого в Хабаровском крае возбудили уголовное дело в отношении шести местных жителей, которых подозревают в организации незаконной добычи камчатского и синего краба с ущербом государству более чем на 1 млрд рублей. Как сообщили в краевом Следственном комитете, фигуранты за три года выловили более 250 тыс. кг живого краба.

Ранее браконьеры обрушили цены на шкуры белого медведя.

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