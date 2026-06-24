Россиянам объяснили, можно ли оставлять кондиционер включенным целый день

Эффективность работы кондиционера может снизиться, если оставлять его работать почти круглосуточно. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал специалист по ремонту климатической техники сервиса «Профи.ру» Андрей Новиков.

По его словам, если говорить о современных исправных кондиционерах, то кратковременная их работа без присмотра обычно не представляет проблемы.

«Но оставлять устройство включенным на много часов или суток подряд без необходимости не стоит. Это увеличивает нагрузку на компрессор, ускоряет износ оборудования и может привести к преждевременному выходу техники из строя», — заявил эксперт.

Он отметил, что неправильная настройка температуры также может быть проблемой. По словам специалиста, многие стараются скорее охладить помещение и выставляют температуру в +16...+18°C.

«На практике быстрее охладить квартиру это не помогает, зато заставляет кондиционер работать практически без остановки», — продолжил Новиков.

Он подчеркнул, что оптимальной является температура на 5-7°C ниже уличной. Такой режим позволяет поддерживать комфортный микроклимат и снижает нагрузку на кондиционер, добавил эксперт.

До этого Дмитрий Некрасов, кандидат технических наук, заведующий кафедрой «Техника низких температур им. П.Л. Капицы» Московского Политеха, рассказал, что кондиционер необходимо выбирать под конкретные задачи.

Ранее врач раскрыл, можно ли заболеть от кондиционера.