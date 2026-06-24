Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Госдуме напомнили о главном способе защиты от мошенников

Немкин: Запрос кодов подтверждения — главный признак мошенничества
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Главным правилом защиты от телефонных и интернет-мошенников остается отказ от передачи кодов подтверждения из СМС-сообщений и push-уведомлений третьим лицам. Об этом заявил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин в разговоре с РИА Новости.

По словам парламентария, злоумышленники все чаще представляются сотрудниками управляющих компаний, банков, государственных учреждений и других организаций, чтобы получить доступ к личным кабинетам и аккаунтам граждан.

Немкин подчеркнул, что ни представители банков, ни сотрудники государственных органов, ни работники управляющих компаний не имеют права запрашивать у граждан коды подтверждения. Если во время разговора собеседник просит назвать такой код, это явный признак мошенничества.

Депутат призвал россиян немедленно прекращать подобные разговоры и не передавать конфиденциальные данные незнакомым лицам, независимо от того, кем они представляются.

До этого доцент кафедры геоинформационных систем РТУ МИРЭА Алексей Двилянский предупредил, что онлайн-шопинг — большое поле для мошенников. Причем охотятся они не только за деньгами жертв, но и за персональными данными, чтобы потом использовать их для оформления кредитов и взлома других аккаунтов.

Ранее россиян предупредили о списывании денег мошенниками под предлогом проверки наличия долгов.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 23 июня. Запрет на вывоз «дизеля», ипотечные каникулы для семейных и массовый сбой нейросетей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!