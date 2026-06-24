В Госдуме напомнили о главном способе защиты от мошенников

Главным правилом защиты от телефонных и интернет-мошенников остается отказ от передачи кодов подтверждения из СМС-сообщений и push-уведомлений третьим лицам. Об этом заявил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин в разговоре с РИА Новости.

По словам парламентария, злоумышленники все чаще представляются сотрудниками управляющих компаний, банков, государственных учреждений и других организаций, чтобы получить доступ к личным кабинетам и аккаунтам граждан.

Немкин подчеркнул, что ни представители банков, ни сотрудники государственных органов, ни работники управляющих компаний не имеют права запрашивать у граждан коды подтверждения. Если во время разговора собеседник просит назвать такой код, это явный признак мошенничества.

Депутат призвал россиян немедленно прекращать подобные разговоры и не передавать конфиденциальные данные незнакомым лицам, независимо от того, кем они представляются.

До этого доцент кафедры геоинформационных систем РТУ МИРЭА Алексей Двилянский предупредил, что онлайн-шопинг — большое поле для мошенников. Причем охотятся они не только за деньгами жертв, но и за персональными данными, чтобы потом использовать их для оформления кредитов и взлома других аккаунтов.

Ранее россиян предупредили о списывании денег мошенниками под предлогом проверки наличия долгов.