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Общество

В Екатеринбурге юноша украл сейф из чужой квартиры по указке мошенников

kp.ru: в Екатеринбурге поймали студента, укравшего сейф из квартиры
Shutterstock

В Екатеринбурге полицейские задержали 21-летнего студента, который по указанию мошенников украл из квартиры сейф. Об этом сообщает kp.ru.

В полицию обратился житель Екатеринбурга, мужчина рассказал, что его сына обманули мошенники, они заставили молодого человека передать ключи от дома незнакомцу, который вынес из квартиры сейф.

По словам сына, накануне ему позвонила неизвестная, представившаяся сотрудницей домофонной компании, и попросила продиктовать код из смс для ремонта домофона. Затем с ним связался другой человек, сообщивший о взломе аккаунта на «Госуслугах» и оформлении доверенности на перевод денег за границу. Чтобы аннулировать доверенность, молодому человеку предложили помочь «следствию» и передать ключи от квартиры курьеру.

Полицейские быстро установили личность пособника аферистов, им оказался 21-летний студент одного из вузов. Как выяснилось, он тоже стал жертвой мошенников и перевел им 145 тысяч рублей. Спустя полгода аферисты вновь связались с ним, потребовав помочь следствию. Они сняли для него гараж, заказали такси бизнес-класса и велели взять с собой чемодан. Когда молодой человек вскрыл украденный сейф, в нем оказалась небольшая сумма в валюте и перстень.

Мошенники велели ждать дальнейших указаний, но студент не успел их получить, его задержали полицейские. Возбуждено уголовное дело.

Ранее московский подросток отдал мошенникам ювелирку на 5 млн рублей, чтобы «спасти» родителей.

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