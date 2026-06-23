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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

ООН эвакуирует 11 тысяч застрявших на Ближнем Востоке моряков

ООН совместно с США и Ираном эвакуирует тысячи моряков с Ближнего Востока
Reuters

Международная морская организация (ИМО) ООН эвакуирует более 11 тысяч моряков, которые застряли на Ближнем Востоке. Об этом говорится в заявлении генерального секретаря ИМО Арсенио Домингеса.

«Эта масштабная операция будет проводиться в тесном сотрудничестве с Ираном, Оманом, всеми другими прибрежными государствами региона, Соединенными Штатами и морской отраслью», — сказал генсек.

Домингес добавил, что ИМО обеспечила гарантии безопасности и проверила условия для навигации, необходимые для эвакуации моряков.

21 июня в Швейцарии состоялись технические переговоры США и Ирана. Стороны обсудили детали временного меморандума о взаимопонимании, подписанного в ночь на 18 июня. Первый раунд консультаций был завершен досрочно из-за угроз американского президента в адрес Исламской Республики. Несмотря на это, участники встречи договорились о дорожной карте для достижения окончательного соглашения в течение 60 дней.

Ранее Вэнс оценил переговоры между США и Ираном.

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