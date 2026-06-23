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Общество

Петербуржец зашел в гости к друзьям и украл драгоценности на миллион рублей

В Петербурге мужчина украл ювелирку у друзей и сдал в ломбард
ГУ Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Санкт-Петербурге полиция задержала 23-летнего местного жителя, подозреваемого в краже ювелирных изделий на миллион рублей. Об этом сообщает УМВД региона.

По данным полиции, обвиняемый пришел в гости к приятелям. Воспользовавшись моментом, он незаметно вытащил из шкатулки ювелирные украшения. Хозяева обнаружили пропажу и обратились в правоохранительные органы, ущерб они оценили в миллион рублей.

Подозреваемого в краже задержали, неработающий местный житель признался в содеянном, украшения он сдал в ломбард. Возбуждено уголовное дело, фигуранту может грозить до шести лет лишения свободы.

До этого в Воронеже женщина украла ювелирку на 1,3 млн рублей, обманув сервис доставки. Злоумышленница находила объявления о продаже драгоценностей в интернете, а затем договаривалась с потерпевшими о доставке товара. После этого она звонила в колл-центр сервиса доставки под видом продавцов и меняла их номера на свой, чтобы получить код от постамата.

Ранее россиянин девять раз обворовывал магазины ради спиртного и рыбы для свиданий.

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