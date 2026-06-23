Соседка едва не отсекла пенсионерке пальцы консервной банкой из-за спора

На Урале женщина напала на соседку с консервной банкой из-за спора о земле

Спор из-за забора между двумя соседками в Каменске-Уральском закончился травмой и судебным разбирательством. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Две женщины несколько лет спорили из-за границ дачного участка. В 2022 году соседка провела межевание и решила установить забор на смежном участке, но это не устроило ее соседку. Спустя два года во время очередной ссоры 66-летняя дачница схватила консервную банку и острым краем ударила по руке 73-летнюю пенсионерку.

Пострадавшая получила скальпированную рану. Прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда. Суд частично удовлетворил требования, взыскав с соседки в пользу пенсионерки 15 тысяч рублей.

До этого в Петербурге мужчина напал на соседа с кувалдой из-за шума. Местные жители обнаружили на лестничной площадке мужчину без признаков жизни. Как установили полицейские, пострадавший — 66-летний петербуржец, его кувалдой избил сосед по коммунальной квартире. Обвиняемый ударил потерпевшего по голове из-за шума, попытался скрыть следы преступления и сбежал.

Ранее мужчина напал на соседа с заведенной бензопилой в российском селе.