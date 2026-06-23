Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Госдума отказалась направлять в Минцифры запрос о блокировке Telegram

«Ъ»: Госдума отклонила предложение депутатов от КПРФ о блокировке Telegram
Natee Meepian/Shutterstock/FOTODOM

Госдума отклонила предложение депутатов от КПРФ запросить в Роскомнадзоре и Минцифры информацию «об эффективности и целесообразности» блокировки мессенджера Telegram. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Поводом для инициативы стало обращение учредителя Tsargrad.tv Константина Малофеева.

«Депутаты-коммунисты из группы по защите христианских ценностей призывают коллег <…> поддержать обращение Малофеева и поручить комитету по инфорполитике запросить у Минцифры данные о целесообразности дальнейшего замедления Telegram», — уточнил Сергей Обухов (КПРФ).

Поручение получило поддержку 73 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов на пленарном заседании нижней палаты.

Уже несколько месяцев россияне сталкиваются с замедлением мессенджера Telegram: сообщения не отправляются, а медиафайлы прогружаются с большой задержкой. В сети полагают, что не за горами блокировка этого канала связи в России. Даже называют дату — 1 апреля 2026 года. Действительно ли работа мессенджера будет ограничена, какого мнения придерживается Роскомнадзор и что делать пользователям и блогерам в случае блокировки — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Роскомнадзор заявил, что Telegram по-прежнему не исполняет законодательство РФ.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Молодежь в России отказывается от алкоголя. Что сейчас пьют и курят россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!