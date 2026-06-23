Госдума отказалась направлять в Минцифры запрос о блокировке Telegram

Госдума отклонила предложение депутатов от КПРФ запросить в Роскомнадзоре и Минцифры информацию «об эффективности и целесообразности» блокировки мессенджера Telegram. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Поводом для инициативы стало обращение учредителя Tsargrad.tv Константина Малофеева.

«Депутаты-коммунисты из группы по защите христианских ценностей призывают коллег <…> поддержать обращение Малофеева и поручить комитету по инфорполитике запросить у Минцифры данные о целесообразности дальнейшего замедления Telegram», — уточнил Сергей Обухов (КПРФ).

Поручение получило поддержку 73 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов на пленарном заседании нижней палаты.

Уже несколько месяцев россияне сталкиваются с замедлением мессенджера Telegram: сообщения не отправляются, а медиафайлы прогружаются с большой задержкой. В сети полагают, что не за горами блокировка этого канала связи в России. Даже называют дату — 1 апреля 2026 года. Действительно ли работа мессенджера будет ограничена, какого мнения придерживается Роскомнадзор и что делать пользователям и блогерам в случае блокировки — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Роскомнадзор заявил, что Telegram по-прежнему не исполняет законодательство РФ.