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Общество

Чернышенко рассказал о вызовах для построения новой модели науки и технологий

Чернышенко отметил важность кооперации для новой модели науки и технологий
Пресс-служба Дмитрия Чернышенко

Новая модель науки и технологий требует тесную кооперацию государства, бизнеса, научных институтов. Об этом на стратсессии по совершенствованию системы управления научно-технологическим развитием заявил зампред правительства Дмитрий Чернышенко.

Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин закрепил в стратегии научно-технологического развития конкретные шаги для ответа на современные вызовы.

«Среди главных – создание новой модели науки и технологий, которая должна обеспечить тесную кооперацию государства, бизнеса, научных институтов. К работе по ее созданию правительство привлекло более 200 экспертов из промышленного сектора, научного сообщества, законодательных органов власти», — сказал Чернышенко.

Ключевой он назвал подготовку единого нормативного регулирования в науке, технологиях и производстве. Это позволит государству, бизнесу, вузам и научным организациям работать более синхронно и эффективно.

Также он отметил совершенствование подходов к оценке исследований и разработок. По его словам, экспертизу внедрят на каждом этапе: от научной идеи до готовой технологии и ее вывода в промышленное производство.

Чернышенко отметил, что совместно с первым зампредом правительства Денисом Мантуровым был определен список приоритетных задач. Основное — разработка четких планов развития технологий под запрос реального сектора экономики. Он отметил, что в госпрограмме научно-технологического развития представлено более 130 мер.

По его словам, продолжилось развитие домена «Наука и инновации». На единой платформе развернули более 27 сервисов, которые помогают квалифицированным заказчикам из промышленности подбирать научные коллективы.

«Эти цифровые инструменты позволяют быстрее принимать решения на основе полной информации о тех потребностях, которые нужны для бизнеса, производства, о наличии актуальных разработок по всем приоритетным направлениям. У нас уже успешно функционирует отраслевой сегмент медицинской науки. На очереди – еще 6, включая приоритетные, которые корреспондируют с нацпроектами технологического лидерства – станкостроение, транспорт, сельское хозяйство», – заключил Чернышенко.

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