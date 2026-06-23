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Общество

Работающие россияне рассказали, как справляются с усталостью от работы за компьютером

Большинство россиян регулярно устают из-за беспрерывной работы перед компьютером
Josep Suria/Shutterstock/FOTODOM

Более половины офисных сотрудников используют короткие визуальные паузы во время рабочего дня для снижения цифровой нагрузки. К такому выводу пришли аналитики компании Melke по итогам исследования, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Согласно полученным данным, 58% респондентов признались, что во время длительных онлайн-встреч или обычной работы перед компьютером периодически переводят взгляд в окно, чтобы снизить напряжение и дать отдых глазам. Еще 52% делают короткие перерывы между видеоконференциями или изучением документов, а 46% стараются выйти на улицу хотя бы на несколько минут в течение рабочего дня.

По данным исследования, почти семь из десяти сотрудников (69%) регулярно сталкиваются с усталостью после нескольких часов непрерывной работы перед компьютером. Среди наиболее распространенных симптомов участники опроса назвали снижение концентрации, раздражительность и чувство информационной перегрузки.

Эксперты отмечают, что качество визуальной среды становится одним из факторов, влияющих на продуктивность и самочувствие сотрудников. Более 60% опрошенных считают, что наличие приятного вида из окна помогает быстрее восстанавливаться в течение рабочего дня и легче переносить продолжительную работу за компьютером.

Наиболее комфортными участники исследования назвали виды на зеленые зоны, воду и открытые городские пространства. В свою очередь, окна, выходящие на стройки, промышленные объекты или крупные транспортные магистрали, чаще ассоциируются с дополнительным визуальным шумом.

Ранее россиянам дали простую инструкцию, как настроить монитор, чтобы защитить глаза.

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