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Общество

ЛДПР утвердила предвыборную программу и список кандидатов в Госдуму

Съезд ЛДПР утвердил предвыборную программу партии
Максим Блинов/РИА Новости

Партия ЛДПР на XXXVIII съезде утвердила предвыборную программу «100 дней преобразования России» и список кандидатов для участия в выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва. Съезд прошел в Москве с участием делегатов из всех 89 субъектов России, сообщили в пресс-службе политической силы.

Уточняется, что в работе партийного форума приняли участие депутаты ЛДПР различных уровней, участники специальной военной операции, представители общественных организаций, волонтерских объединений, молодежного крыла партии и Русской православной церкви.

Ключевым событием съезда стало выступление главы ЛДПР Леонида Слуцкого, который представил основные положения предвыборной программы и обозначил приоритеты партии на предстоящей избирательной кампании.

По словам Слуцкого, программа «100 дней преобразования России» предусматривает комплекс мер в социальной, экономической и жилищной сферах.

В частности, партия предлагает снизить налоговую нагрузку для семей с детьми, обеспечить ежегодную индексацию пенсий и социальных пособий не менее чем на 20%, повысить студенческие стипендии до уровня минимального размера оплаты труда, а также запустить программу «Народная ипотека» со ставкой 3% для молодых специалистов, работников бюджетной сферы и граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Кроме того, в числе инициатив партии — сокращение рабочей недели для родителей, проведение аудита системы капитального ремонта и меры по снижению долговой нагрузки населения.

Делегаты съезда также утвердили федеральный список кандидатов партии на выборы в Госдуму. Общефедеральную часть списка возглавил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. В первую пятерку вошли руководитель федерального избирательного штаба партии Мария Воропаева, депутат Госдумы Андрей Луговой, участник СВО Алексей Верещагин и член Высшего совета ЛДПР Виктор Бут.

Всего ЛДПР выдвинула на парламентские выборы 435 кандидатов, в том числе 224 — по одномандатным избирательным округам.

Подводя итоги съезда, Слуцкий заявил, что партия вступает в активную фазу избирательной кампании и намерена сосредоточиться на вопросах повышения качества жизни граждан, поддержки регионов и реализации социально ориентированных инициатив.

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