Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Полиция обнаружила ферму, где банда выращивала крокодилов, чтобы пугать конкурентов

В Бразилии банда выращивала кайманов для устрашения конкурентов
Polícia Civil do Rio de Janeiro

Полиция в Бразилии обнаружила ферму, где банда выращивала крокодилов, чтобы пугать конкурентов, пишет Need to Know.

Находка была сделана во время масштабной операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. На территории одного из объектов сотрудники правоохранительных органов обнаружили импровизированный резервуар с мутной водой, в котором содержались рептилии.

После обнаружения животных на место были вызваны специалисты. Сотрудники пожарной службы извлекли двух кайманов и вывезли их с территории. По данным властей, рептилии находились в удовлетворительном состоянии и не имели видимых травм.

Позже животных поместили в специальные транспортировочные контейнеры и выпустили в естественную среду обитания. По информации полиции, кайманы могли использоваться местными наркоторговцами в качестве средства устрашения. Однако следователи подчеркивают, что окончательные выводы будут сделаны после завершения расследования.

Власти продолжают расследование обстоятельств содержания кайманов и проверяют, какую роль животные могли играть в деятельности преступной организации.

Ранее в Бразилии 12-летняя девочка инсценировала собственное похищение, чтобы вымогать деньги у родителей.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Молодежь в России отказывается от алкоголя. Что сейчас пьют и курят россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!