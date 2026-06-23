Полиция обнаружила ферму, где банда выращивала крокодилов, чтобы пугать конкурентов

Полиция в Бразилии обнаружила ферму, где банда выращивала крокодилов, чтобы пугать конкурентов, пишет Need to Know.

Находка была сделана во время масштабной операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. На территории одного из объектов сотрудники правоохранительных органов обнаружили импровизированный резервуар с мутной водой, в котором содержались рептилии.

После обнаружения животных на место были вызваны специалисты. Сотрудники пожарной службы извлекли двух кайманов и вывезли их с территории. По данным властей, рептилии находились в удовлетворительном состоянии и не имели видимых травм.

Позже животных поместили в специальные транспортировочные контейнеры и выпустили в естественную среду обитания. По информации полиции, кайманы могли использоваться местными наркоторговцами в качестве средства устрашения. Однако следователи подчеркивают, что окончательные выводы будут сделаны после завершения расследования.

Власти продолжают расследование обстоятельств содержания кайманов и проверяют, какую роль животные могли играть в деятельности преступной организации.

Ранее в Бразилии 12-летняя девочка инсценировала собственное похищение, чтобы вымогать деньги у родителей.