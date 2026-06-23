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Общество

Эйфелева башня закрыта для туристов из-за жары

Эйфелева башня закрыта для посетителей из-за сильной жары
Louise Delmotte/AP

Эйфелева башня закрыта для посетителей из-за сильной жары. Об этом говорится на официальном сайте парижской достопримечательности.

«В связи с прогнозируемыми высокими температурами Эйфелева башня <...> во вторник 23 июня в порядке исключения закроется в 16:00», — говорится в заявлении.

Руководство достопримечательности призвало туристов, посещающих объект, принимать меры по защите от солнца и регулярно пить воду.

Эйфелева башня принимает в среднем от 15 000 до 25 000 посетителей каждый день.

Во Франции 54 из 96 департаментов ввели красный, наивысший, уровень погодной опасности из-за аномальной жары. Предупреждение затронуло запад, юго-запад и частично центральную часть страны. Ожидается, что температура в этих регионах достигнет +40°C. В связи с погодными условиями премьер-министр Франции Себастьен Лекорню принял решение создать межведомственный кризисный центр.

Ранее неизвестный тайком от охраны провел ночь на Эйфелевой башне.

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