Женщина погибла из-за вышедшего из строя автопилота на Tesla

В США пожилая женщина погибла из-за вышедшего из строя автопилота электромобиля Tesla, пишет Fox News.

За рулем автомобиля Tesla Model 3 находился Майкл Батлер, который двигался по жилому району. После происшествия водитель сообщил правоохранителям, что в момент аварии использовал автопилот. Согласно предварительным данным следствия, автомобиль покинул свою полосу движения, съехал с проезжей части и на высокой скорости врезался в боковую часть жилого дома.

В результате ДТП погибла пожилая женщина, находившаяся внутри дома. Еще один мужчина получил травмы различной степени тяжести. Информация о его состоянии не уточняется.

На данный момент официально не установлено, какую роль в аварии могла сыграть система помощи водителю. Как пишут СМИ, компания Tesla неоднократно подчеркивала, что автопилот не делает автомобиль полностью автономным. Согласно информации производителя, водитель обязан постоянно следить за дорожной ситуацией, держать руки на руле и быть готовым в любой момент взять управление на себя.

Ранее акции Ferrari упали после презентации ее первого электромобиля.