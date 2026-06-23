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Общество

Военный избил 11-летнего мальчика из-за велосипеда в Забайкалье

Chita.ru: в Забайкалье военный избил мальчика из-за велосипеда
Shutterstock

В Забайкалье военнослужащий из-за велосипеда избил 11-летнего мальчика. Об этом сообщает Chita.ru.

Инцидент произошел в мае в закрытом поселке ЗАТО Горный. Ребенок взял чужой велосипед у подъезда и, по словам его матери, решил вернуть его обратно. В этот момент на него накинулся военный, который сбил школьника с велосипеда и избил. У мальчика после этого зафиксировали многочисленные ушибы и кровоподтеки.

Две девушки оттащили разъяренного мужчину и отвели мальчика домой. Мать ребенка обратилась в полицию и прокуратуру. По ее словам, сын не взял бы чужого, если бы друг не сказал, что велосипед якобы брошенный. Однако мальчика поставили на учет в банк данных о семьях в социально-опасном положении — на комиссию мать не вызывали, с малолетним не разговаривали.

Сам военный подал заявление о краже, оценив ущерб в 10 тысяч рублей. В возбуждении дела отказали из-за возраста ребенка. Материалы в отношении мужчины переданы в военный следственный отдел.

Ранее женщина избила и с размаха пнула чужого ребенка на российской детской площадке.

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