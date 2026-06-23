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Общество

Борцы с фейками проверили сообщения о скидке 50% на услуги ЖКХ для пенсионеров

«Лапша Медиа»: объявления о скидке 50% на ЖКУ для пенсионеров оказались фейком
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Распространяемые в соцсетях объявления о 50-процентной скидке на оплату ЖКУ для всех российских пенсионеров оказались фейком. Об этом сообщает ресурс по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

Сообщения с кликбейтными заголовками о том, что с 15 июня всем получающим пенсию россиянам вне зависимости от дохода дадут скидку на услуги ЖКХ в размере 50%, появились в пабликах в VK и «Одноклассниках».

В тексте этих сообщений упоминались несуществующие специалист по социальной защите Елена Кузнецова и эксперт по социальной политике Ирина Маслова, утверждает «Лапша Медиа»: по данным проекта, об этих людях нет никакой информации в открытых источниках.

Кроме того, в российском законодательстве отсутствуют нормативные акты, на основании которых пенсионеры смогли бы получить указанную льготу. Ни одного документа о ее введении нет ни на портале правовой информации, ни на сайте Госдумы, ни в системах «Гарант» и «Консультант Плюс».

В проекте «Лапша Медиа» напомнили, что законодательство предусматривает льготы в виде скидок и компенсаций оплаты ЖКУ для отдельных категорий граждан, включая многодетные семьи, инвалидов, ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС и других.

Авторы проекта отметили, что некоторые публикации с фейковым сообщением о скидке уже удалены, и широкого распространения в СМИ эта ложная информация не получила.

Ранее в Госдуме пообещали реальные скидки на новые квартиры во втором полугодии.

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