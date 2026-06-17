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Общество

Telegram назвал блокировку в Индии антиконституционной

Telegram в суде назвал решение властей Индии о блокировке антиконституционным
wichayada suwanachun/Shutterstock/FOTODOM

Telegram считает решение индийских властей о временной блокировке мессенджера в стране антиконституционным и нарушающим свободу слова. Об этом сообщает Al Jazeera.

Представители Telegram заявили в суде Нью-Дели, что полная или частичная блокировка платформы является несоразмерной мерой. Решение затрагивает миллионы добросовестных пользователей, не имеющих отношения к распространению запрещенного контента, считают представители мессенджера.

Власти Индии заблокировали Telegram до 22 июня. Мера призвана защитить кандидатов, сдающих переэкзаменовку 21 июня, от мошеннических схем, действующих на платформе.

В свою очередь основатель мессенджера Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал решение индийских властей «ошибкой». По его словам, данное ограничение наказывает 150 млн обычных пользователей мессенджера в Индии, а «не инсайдеров, которые слили экзаменационные материалы».

Ранее Дуров оценил состояние российского цифрового суверенитета.

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