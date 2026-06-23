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Общество

Медсестра отсудила 630 тысяч рублей за незаконное увольнение из российской больницы

В Новороссийске медсестра отсудила 630 тысяч рублей за незаконное увольнение
Lipik Stock Media/Shutterstock/FOTODOM

В Новороссийске медсестра отсудила 630 тысяч за незаконное увольнение и восстановилась в должности. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Инцидент произошел в городской больнице №1. Сотруднице сначала объявили выговор, а затем уволили — руководство объяснило это тем, что она несколько раз не выполняла обязанности и получала штрафы, а также на нее поступали жалобы от коллег и пациентов.

После случившегося женщина обратилась в суд, где выяснилось, что часть документов о взысканиях ей не показали, а сроки их наложения уже истекли. Суд признал действия руководства незаконными — медработницу вернули на рабочее место и теперь больнице предстоит компенсировать ей вынужденные прогулы на сумму в 621 тысячу рублей, а также выплатить 10 тысяч рублей за моральный ущерб.

Ранее россиянка отсудила у клиники более 1 млн рублей за ошибки при установке зубных коронок.

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