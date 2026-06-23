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Врач назвала эффективный способ защитить глаза от излучения экрана телефона

Офтальмолог Шилова: контроль яркости смартфона снижает нагрузку на глаза
Shutterstock

Для защиты глаз от излучения экрана смартфона важно регулировать яркость, контраст, освещение в комнате, а также отслеживать длительность использования устройства. Исследований, которые бы подтверждали позитивный эффект от выбора темной темы интерфейса, на сегодняшний день нет, рассказала RT профессор, доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Татьяна Шилова.

Она отметила, что в темном помещении действительно многим комфортнее тёмная тема интерфейса, однако это субъективные ощущения – нет данных, которые бы подтверждали снижение негативного влияния такого оформления на зрение.

«Для вечернего использования полезнее не столько менять цвет обоев, сколько уменьшать общую яркость экрана и использовать ночной режим с более тёплыми оттенками», — пояснила врач.

Она напомнила, что излучение экранов плохо влияет на циркадные ритмы и отражается на качестве сна. Шилова порекомендовала отдавать предпочтение не слишком ярким обоям, регулировать яркость и контраст текста. По ее словам, основная проблема зрительной нагрузки при использовании телефона или компьютера связана не столько с цветом интерфейса, сколько с тем, что человек начинает реже моргать, возникает сухость глаз, а сильная яркость и блики создают нагрузку, особенно если речь идет о длительной работе близко к экрану.

До этого кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог, научный руководитель MARTINEX Наталья Михайлова предупредила, что синее свечение от экранов смартфонов, ноутбуков и прочих гаджетов способствует ускорению старения кожи – это связано с окислительным стрессом и разрушением коллагена. Чтобы минимизировать вред гаджетов для кожи, дерматолог посоветовала использовать защитные экраны для снижения синего света, а также регулярно тщательно очищать кожу, делая акцент на уходовые средства с антиоксидантами.

Ранее был назван тип освещения, напрямую меняющий работу мозга.

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