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Общество

В Москве прошел «Пикник Афиши х Сбер»

Более 30 тысяч человек посетили «Пикник Афиши х Сбер» в «Коломенском»
Источник Компания «Афиша»

Более 30 тыс. человек посетили фестиваль «Пикник Афиши х Сбер», который прошел 20 июня в музее-заповеднике «Коломенское» в Москве, сообщает пресс-служба Rambler&Co.

Гости фестиваля смогли увидеть выступления артистов на 5 сценах, проверили ментальное здоровье, посоревновались в VR-теннис и приняли участие в других активностях фестиваля.

Одним из центральных событий фестиваля стало возвращение на большую сцену группы «Браво» вместе с Валерием Сюткиным. Также на сценах выступили Мальбэк & Сюзанна, «Озера», Zoloto, Feduk и другие артисты.

Кроме того, на фестивале в рамках шоукейса «Заря» выступили молодые исполнители, среди которых «Академический отпуск», Illo.Trio и другие.

Для гостей фестиваля организовали множество активностей и мастер-классов.

На фестивале можно было получить экспресс-консультацию от Московского института психоанализа, принять участие в сеансах гадания на таро, поиграть в VR-теннис и футбольные игры, а также найти новые знакомства в интерактивных зонах.

Также на фестивале открыли зону «Поле впечатлений» с аттракционами и выставками.

Главным развлечением фестиваля стал луна-парк с 16-метровым колесом обозрения.

В детской зоне для молодых посетителей установили карусель, замок, надувной диван, полосу препятствий, а также зону для аквагрима.

Оформление и визуал разработал технический директор фестиваля Евгений Спектор. Главная площадка фестиваля напоминала американские горки, сцену музыкального сервиса «Звук» оформил художник Максим Трунов, а электронная площадка напоминала динамичную карусель.

Напомним, фестиваль «Пикник Афиши х Сбер» также пройдет 8 августа в Санкт-Петербурге.

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