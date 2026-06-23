В Пензенской области введут ограничения на продажу топлива

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил в своем Telegram-канале, что в регионе с 23 июня вводятся временные ограничения на продажу автомобильного топлива.

По словам губернатора, это необходимо для сохранения стабильной обстановки на внутреннем топливно-энергетическом рынке.

Как указал Мельниченко, топливо теперь отпускается только в бензобак. Для физических лиц — не более 100 литров бензина и 200 литров дизеля на один автомобиль. Мера направлена на предотвращение искусственного дефицита и будет действовать до стабилизации логистических поставок. Срок зависит от ответственного потребления и восстановления цепочек, при этом ситуация на АЗС контролируется ежедневно.

Утром 23 июня глава Новосибирской области Андрей Травников заявил, что в регионе рассматривается возможность введения лимитов на продажу горючего на автозаправочных станциях. Он пояснил, что данная мера необходима для предотвращения необоснованного ажиотажа и спекуляций. Губернатор отметил, что в ряде соседних областей уже установлены ограничения на отпуск топлива.

Ранее в Омской области ввели ограничения на продажу топлива.