Травников заявил об ограничениях на продажу топлива в Новосибирской области

В Новосибирской области рассматривается возможность введения лимитов на продажу горючего на автозаправочных станциях. Как пояснил в своем Telegram-канале глава региона Андрей Травников, данная мера необходима для предотвращения необоснованного ажиотажа и спекуляций.

Губернатор отметил, что в ряде соседних областей уже установлены ограничения на отпуск топлива. Чтобы не допустить массовой скупки бензина и дизеля местными автомобилистами, власти региона считают целесообразным последовать этому примеру.

«В связи с введением ограничений на отпуск топлива на АЗС в некоторых соседних регионах, очевидно, что для недопущения спекулятивного спроса, нам также придется пойти на такое решение», — говорится в посте губернатора.

Травников подчеркнул, что уже поручил региональному Минпромторгу провести переговоры с владельцами сетей АЗС для выработки общей позиции по этому вопросу.

С 22 июня в Севастополе вступили в силу временные ограничения, которые коснутся работы торговых точек, транспортной системы, а также энергоснабжения и привычного уклада жизни жителей. В дополнение к этому на двое суток в городе прекращена розничная продажа горючего. Подобные меры обусловлены задачей по перестройке логистических цепочек, которая возникла из-за недавних атак на полуостров со стороны ВСУ.

Ранее в Омской области ввели ограничения на продажу топлива.