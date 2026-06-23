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Общество

Фермер создал для своих овец защитную кольчугу от волков

OC: австриец разработал кольчугу для овец, защищающую от волков
czjonyyy/Shutterstock/FOTODOM

Фермер из Австрии создал для овец защитную кольчугу от волков, пишет Oddity Central.

Автор разработки Рудольф Шаубах рассказал, что начал работать над проектом после участившихся случаев нападения волков на домашний скот в Австрии и соседней Германии. На создание рабочего прототипа у него ушло около трех лет.

По замыслу изобретателя, легкая пластиковая сетка с выступающими шипами должна защищать овец от укусов хищников, не мешая животным свободно передвигаться и пастись. Шаубах считает, что волк, столкнувшись с болезненными последствиями первой попытки укуса, откажется от дальнейшего нападения.

Несмотря на проведенные испытания на фермах в Альпах, идея встретила скептическую реакцию со стороны многих фермеров. Владельцы овцеводческих хозяйств усомнились как в эффективности такой защиты, так и в возможности ее массового применения.

Фермер Рене Крюгер, содержащий около тысячи овец, назвал разработку непрактичной. По его мнению, шерсть животных со временем может запутываться в сетке, а волки способны адаптироваться и начать атаковать незащищенные части тела, например ноги или голову.

Схожую позицию высказали представители сельскохозяйственных организаций. По их мнению, использование подобных защитных конструкций может оказаться слишком дорогостоящим для крупных хозяйств, где число животных исчисляется сотнями или тысячами.

Сам Шаубах отвергает критику и утверждает, что большинство оппонентов делают выводы только по фотографиям устройства. По его словам, одна из овец носила защитную сетку несколько дней без каких-либо проблем, продолжая нормально двигаться и питаться.

Ранее фермера напугал выкопанный корнеплод в форме руки.

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