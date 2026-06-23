Дети во время игр разгромили более 50 надгробий и крестов на российском кладбище

В Нижегородской области дети разгромили более 50 надгробий на кладбище

В Нижегородской области четверо детей во время игр разгромили более 50 надгробий на кладбище. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 22 июня в рабочем поселке Досчатое города Выкса. Местная жительница обнаружила поврежденные памятники на кладбище и вызвала полицию — оказались разрушены 54 надгробия и креста.

Сотрудники правоохранительных органов быстро вычислили виновных, ими оказались четыре ребенка в возрасте от девяти до десяти лет. Детей доставили в отдел полиции и опросили в присутствии родителей и органов опеки. Малолетние рассказали, что во время игры наносили удары по конструкциям на могилах.

После этого двоих малолетних поместили в социально-реабилитационный центр. Уже установлены 16 пострадавших родственников усопших. Проводится проверка, действиям детей и их родителей дадут правовую оценку.

Ранее вандалы повредили десятки надгробий на кладбище в Тверской области.