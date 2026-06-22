Жительницу Индии изнасиловали в поле на глазах у сына

NDTV: в Индии пятеро грабителей изнасиловали женщину на глазах у 12-летнего сына

В индийском штате Мадхья-Прадеш пятеро мужчин проникли на фермерское хозяйство и изнасиловали женщину, при этом ее несовершеннолетний сын стал невольным свидетелем произошедшего. Информацию об этом распространило издание NDTV.

Инцидент произошел ночью 18 июня на территории округа Удджайн. Примерно в полночь пять мужчин пробрались на территорию фермы, где в это время отдыхала семья: супружеская пара и их 12-летний ребенок. Как полагают в полиции, первоначальным мотивом преступников был грабеж.

Нападавшие разбудили домочадцев, вывели главу семейства на улицу и избили. В то время как часть нападавших занималась мужчиной, другие похитили кабели с расположенной неподалеку ветряной установки.

Впоследствии мать вместе с сыном силой отвели в поле в сторону зарослей кустарника, где женщину изнасиловали, а ребенок присутствовал при этом. Подростку, со слов женщины, угрожали физической расправой, требуя сохранять молчание. Завершив задуманное, злоумышленники покинули место происшествия.

В настоящее время по данному факту местные правоохранительные органы инициировали уголовное разбирательство. Ведется активный розыск всех пятерых фигурантов.

Ранее в Индии также произошло жестокое изнасилование женщины в штате Бихар.