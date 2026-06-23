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Общество

Жители Калмыкии и Ростовской области показали видео с полчищами саранчи

SHOT: в Калмыкии начали уничтожать захватившую 343 га земли саранчу

Южные регионы России – в частности, Калмыкия и Ростовская область – подверглись нашествию саранчи. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По его данным, в шести районах Калмыкии, где саранча захватила 343 тыс. гектаров земли, введен режим повышенной готовности и задействовано пять воздушных судов для экстренного уничтожения личинок насекомых.

В Ростовской области саранча атаковала Гуков, Красный Луч, Зверев, Белую Калитву, Красный Сулин и другие населенные пункты, где заполонила не только огороды, но и дороги.

«Людям приходится буквально ходить по саранче. Жители опасаются, что она уничтожит посевы и весь урожай», – говорится в сообщении канала.

По итогам проверки заражение 1 гектара земли выявлено в Белокалитвинском районе Ростовской области – там, как и в Калмыкии, в ближайшее время будет организована обработка с целью уничтожения личинок.

Ростовские СМИ отмечают, что сообщения о появлении саранчи с фото и видео начали появляться в региональных Telegram-каналах еще с середины прошлой недели.

Россельхозцентр Калмыкии уточняет, что саранча была обнаружена и на сопредельной территории Дагестана, где из-за разлива каналов Кумского коллектора образовался высокий и густой травяной покров.

Ранее город на юге России атаковали полчища кузнечиков.

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