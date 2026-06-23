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Общество

Два человека не выжили во время установки кондиционера в Оренбургской области

В Оренбургской области два человека не выжили во время установки кондиционера
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Оренбургской области два человека получили несовместимые с жизнью травмы, устанавливая кондиционер. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По предварительным данным, два человека получили удар током во время монтажа оборудования и не выжили. В данный момент детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

До этого в Хабаровске водитель самосвала получил удар током, задев кузовом линию электропередачи во время разгрузки материалов. В результате автомобиль загорелся, однако пострадавший сумел выскочить из салона и покинуть опасную зону. Прибывшие на место медики не смогли спасти мужчину. Район после случившегося пришлось временно обесточить.

Ранее в Ростовской области подросток наступил на удлинитель и не выжил.

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