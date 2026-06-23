В Якутии ребенок придавил брата-младенца во сне из-за матери, мальчик не выжил

В Якутске женщину осудили за то, что она погубила трехмесячного сына

Суд вынес приговор жительнице Якутии, которая погубила своего маленького младенца. Об этом сообщает пресс-служба судов Якутии.

По данным следствия, в день инцидента мать четверых детей выпивала с двумя мужчинами на глазах у старшего сына.

В какой-то момент компания легла спать на один раскладной диван. Таким образом на одном диване оказались два собутыльника, мать и двое детей. В результате старший брат случайно придавил собой младенца, перекрыв ему воздух. Спасти пострадавшего не удалось.

В отношении матери возбудили уголовное дело.

«В судебном заседании подсудимая согласилась с предъявленным обвинением, вину признала полностью», – сообщается в публикации.

Во время следствия выяснилось, что ранее она садилась за руль в состоянии алкогольного опьянения. Ей назначили наказание, но женщина не отбыла его.

Суд приговорил россиянку к ограничению свободы на один год. Помимо этого, за пьяную езду ее обязали выплатить штраф 200 тысяч рублей. Также она не сможет заниматься деятельностью, связанной с вождением, в течение почти двух лет.

Ранее жительница Подмосковья оставила младенца в коляске на жаре на несколько часов и ушла пить.