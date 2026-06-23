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Общество

Лантратова рассказала об остающихся на Украине жителях Курской области

Лантратова: пятеро жителей Курской области остаются на территории Украины
Нина Зотина/РИА Новости

На территории Украины остаются пятеро жителей Курской области, которые были вывезены в ходе вторжения украинской армии в регион. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в беседе с РИА Новости на полях консультативной встречи национальных органов государств-членов ШОС по правам человека в Бишкеке.

Она рассказала, что поставила вопрос о жителях российского региона на встрече с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом.

По ее словам, РФ понимает, что большое количество курских граждан признаны без вести пропавшими, губернатор Александр Хинштейн держит эту ситуацию на контроле.

«В настоящий момент подтверждено пять человек, которые находятся на территории Украины. И я надеюсь, что мы в ближайшее время сможем их вернуть домой», — сказала Лантратова.

В начале июня уполномоченный по правам человека сообщила, что около 80 семей, разлученных в связи с российско-украинским конфликтом, удалось воссоединить.

Ранее в МИД сообщили, что РФ поддерживает контакты с Украиной на рабочем уровне.

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