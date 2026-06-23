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Общество

Психолог назвала необычный способ для борьбы с апатией

Психолог Леонова: одиночный поход в кинотеатр поможет бороться с апатией
Liu zishan/Shutterstock/FOTODOM

Одиночные походы в кинотеатр могут помочь в борьбе с социальной изоляцией и апатией. Об этом Pravda.Ru рассказала семейный системный психолог Алена Леонова.

По ее словам, такая активность заставляет человека покидать замкнутое пространство, а также стимулирует двигательную и социальную активность.

«Человек меняет обстановку — он куда-то идет, отправляется в поездку или просто выходит из привычной среды, и по дороге у него появляются новые впечатления, новые эмоции, он набирается ими, переключается. Это очень важно, потому что депрессия характерна как раз тем, что человек никуда не хочет идти, не выходит из дома, не хочет никаких новых впечатлений», — отметила Леонова.

Она добавила, что это не усугубит чувство отчужденности, а создаст возможности для спонтанного общения и новых знакомств. Психолог подчеркнула, что дискомфорт от рутины зачастую становится толчком к изменениям.

Психолог, эмоционально-образный терапевт Виктория Зайцева до этого рассказала «Газете.Ru», что полениться и просто полежать на диване — нормальное желание, хотя некоторыми это часто воспринимается как безответственное поведение, поскольку многие из нас воспитаны с установкой «делу время, потехе час». Но с точки зрения психологии лень выполняет важную функцию и работает как сигнал — «что-то идет не так».

Ранее были названы симптомы, запускающие «каскад» депрессии.

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