На видео попали затопленные дороги Москвы после сильного ливня

Появилось видео затопленных дорог в Москве после ливня с грозой

В Москве затопило автомобильные дороги после сильного ливня. Видео с затопленными улицами опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО».

«Москва и МО, Север, Восток, опять потоп из-за дождя»— говорится в сообщении канала.

О том, что град и кратковременные ливни с грозой ожидаются в Москве в понедельник, 22 июня, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В понедельник московский регион окажется под влиянием циклона и связанного с ним атмосферного фронта окклюзии. По данным синоптика, сейчас этот фронт фиксируется на метеорадарах на расстоянии около 150 км к северо-западу и западу от столицы.

В Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут кратковременные, но интенсивные ливни. Как уточнил специалист, на каждый квадратный метр городских улиц может выпасть от 5 до 7 литров осадков, в области — до 13 литров. Не исключены грозы и град, диаметр отдельных градин может достигать 2–3 см. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 4–9 м/с. Столбики термометров покажут до +25°C.

Ранее сообщалось, что движение автомобилей перекрыли на востоке Москвы из-за ливня.