Россиянка заказала в интернете норковую шубу, но получила дырявый пуховик

В Волгограде 30-летняя местная жительница заказала в интернете норковую шубу, но получила вместо нее дырявый пуховик. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в еще конце апреля, однако известно о нем стало лишь сейчас. Женщина нашла в сети объявление о продаже норковой шубы по привлекательной цене, договорилась с продавцом и отправила ему более 30 тысяч рублей в качестве предоплаты.

Однако вместо дорогостоящей шубы ей пришла посылка с непригодным для носки пуховиком. После этого волгоградка сразу же обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов установили личность злоумышленницы — ею оказалась 28-летняя женщина, она созналась в содеянном. Вырученные деньги она потратила по своему усмотрению. Возбуждено уголовное дело.

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