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Общество

На Кубе объявили траур в связи со смертью соратника Кастро

На Кубе объявили национальный траур из-за смерти Рамиро Вальдеса Менендеса
Colinmthompson/Shutterstock/FOTODOM

Президент Кубы Мигель Диас-Канель объявил 23 июня о введении в республике национального траура. Поводом послужила кончина революционера Рамиро Вальдеса Менендеса, который был соратником братьев Кастро, пишет газета Gaceta Oficial.

Траурные мероприятия продлятся с 06:00 до полуночи 23 июня. В этот период на всех государственных объектах страны будет приспущен флаг.

Рамиро Вальдес Менендес скончался 21 июня в возрасте 94 лет. Он был ключевой фигурой кубинской революции, в частности, участвовал в штурме казарм «Монкада» в 1953 году. За свою многолетнюю политическую карьеру он занимал важные государственные и партийные посты, а с 2009 года исполнял обязанности вице-премьера Кубы. Вальдес Менендес удостоен званий Героя Республики Куба и Героя труда Республики Куба. До завершения своей деятельности он оставался активным общественным деятелем и часто участвовал в массовых мероприятиях вместе с Раулем Кастро.

Торжественная церемония прощания с покойным запланирована на 23 июня в здании Министерства революционных вооруженных сил Кубы.

Ранее в Таиланде объявили 15-дневный траур из-за смерти принцессы Пхатчары Киттияпхи.

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