Опасные товары станут блокировать прямо на кассах

В России планируют ввести новый механизм контроля за продукцией

Госдума планирует рассмотреть законопроект, который позволит приостанавливать реализацию поддельных и опасных товаров без затяжных проверок и судебных разбирательств. Об этом пишут «Известия».

Контролирующим органам сейчас приходится проходить длительные процедуры согласования, в течение которых проблемная продукция может продолжать продаваться. Новый механизм предполагает наделение Роспотребнадзора полномочием оперативно блокировать партии товара.

Продавцы получат право запрашивать объяснения по блокировке и обжаловать предписание. На возвращение продукции в оборот отводится три дня. Авторы проекта подчеркивают, что инициатива не вводит дополнительных проверок и не увеличивает нагрузку на бизнес.

По данным издания, система маркировки уже помогла остановить обращение примерно трех миллиардов единиц некачественных товаров. Основные положения закона начнут действовать с 1 сентября 2026 года. Представители розничной торговли выражают поддержку инициативе, однако акцентируют внимание на необходимости устранения причин производства бракованной продукции.

Ранее сообщалось, что в России планируют закрепить критерии для маркировок отечественных товаров.