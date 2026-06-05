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Общество

В России планируют закрепить критерии для маркировок отечественных товаров

Маркировки «Сделано в России» и «Российский бренд» могут закрепить законодательно
DC Studio/Shutterstock/FOTODOM

Критерии для обозначений «Сделано в России» и «Российский бренд» могут законодательно закрепить в России. Об этом сообщил руководитель проекта «Сделано в России», член президиума «Опоры России» Михаил Садченков.

Отмечается, что инициатива нацелена на поддержку отечественных производителей. Законопроект планируют внести в Госдуму в весеннюю сессию.

Садченков отметил направленность инициативы на формирование долгосрочной лояльности к отечественным маркам. По его мнению, проект поспособствует борьбе со стереотипом о низком качестве местной продукции.

«Парадокс в том, что рынок сам по себе не формирует долгосрочной лояльности к отечественным брендам. У нас есть качественные товары, которые признают во всем мире», – приводит его слова «Коммерсант».

Эксперт отметил, что внутри страны сохранилось предвзятое отношение к российским товарам, в связи с чем, по его мнению, необходимо государственное вмешательство.

Новые правила установят требования для маркировки «Сделано в России». Так, производство должно быть локализовано в стране, принадлежать гражданам России, а налоги также должны уплачиваться в стране. Для статуса «Российский бренд» достаточно принадлежности интеллектуальной собственности отечественным юрлицам, даже если часть производства размещена за рубежом.

Помимо этого, планируется создание единой информационной платформы, которая будет представлена каталогами товаров и услуг. Оператором системы может стать новая некоммерческая организация.

 
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