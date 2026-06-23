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Общество

Стало известно, как укрепление рубля повлияло на стоимость отдыха в Турции

Экономист Байдар: укрепление рубля сделало отдых в Турции дешевле для россиян
Shutterstock

Рост курса рубля в сочетании с падением стоимости турецкой лиры нивелировали последствия высокой инфляции в Турции для туристов из РФ. Об этом рассказал эксперт Хикмет Байдар в интервью РИА Новости.

«Самым важным фактором, который мог повлиять на поведение российских туристов, была вероятность вовлечения Турции в события в регионе. Однако политика, направленная на сохранение нейтралитета и поддержание мира, позволяют российским туристам чувствовать себя спокойно», — отметил эксперт.

Байдар также обратил внимание на изменение валютных котировок: если в летний период прошлого года за доллар давали 96 рублей, то сейчас этот показатель опустился до 74 рублей. В результате стоимость товаров и услуг в долларовом эквиваленте для россиян снизилась на четверть.

Несмотря на то что годовой рост цен в турецкой экономике составляет около 32%, этот фактор оказался менее значимым для приезжих из-за валютных колебаний. Байдар уточнил, что ослабление лиры по отношению к американской валюте с 39–40 до 46 единиц за доллар позволило смягчить эффект инфляции. В итоге, в отличие от местного населения, чьи доходы привязаны к лире, российские туристы не сталкиваются с заметным удорожанием отдыха по сравнению с предыдущим годом.

В заключение эксперт подчеркнул, что потенциальное снижение трат со стороны российских путешественников, вероятнее всего, объясняется пересмотром их личных финансовых приоритетов, а не реальным увеличением стоимости товаров в Турции.

Ранее турагент назвала места для летнего отдыха за границей.

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