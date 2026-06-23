В Госдуме призвали повысить налоги для сверхбогатых россиян

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов направил обращение главе правительства Михаилу Мишустину с предложением ввести повышенную ставку НДФЛ для сверхбогатых россиян. Соответствующий документ имеется в распоряжении «Газеты.Ru».

«Хорошо знаю, что многие богатеи до сих пор не могут простить «Справедливой России» введения прогрессивной шкалы, но действующих ставок недостаточно, и мы будем добиваться увеличения НДФЛ для сверхдоходов. Предлагаю ввести новые ставки НДФЛ для сверхбогатых граждан: 25% — при годовом доходе от 250 миллионов до 500 миллионов рублей и 35% — для доходов более 500 млн рублей. Средства от повышения налога предлагаю направить на развитие здравоохранения, образования, поддержку пенсионеров, семей с детьми, участников СВО», — заявил Миронов.

Депутат отметил, что на начало мая активы богатейших россиян увеличились на $16,1 млрд, в перечень 500 богатейших людей мира входят 20 граждан РФ с совокупным состоянием $315,3 млрд. По его словам, партия будет и дальше добиваться повышения налоговых ставок.

«Эти деньги не являются так называемой налоговой базой для взимания НДФЛ. Они отражают изменение стоимости акций, долей участия в бизнесе и иных активов. Однако эти данные вновь показывают масштаб концентрации капитала в «одних руках». Они ставят вопрос о справедливости распределения налоговой нагрузки в условиях, когда значительная часть граждан регулярно сталкиваются с ростом цен, коммунальных платежей и увеличением повседневных расходов. Хорошо знаю, что многие состоятельные граждане до сих пор не могут нам простить, что теперь с доходов более 50 млн рублей в год им приходится отдавать 22% налога. Но мы не намерены останавливаться на достигнутом и будем добиваться увеличения НДФЛ. Вопрос принципиальный, и более высокий доход должен облагаться по более высокой ставке. Абсолютно недопустима ситуация, когда действующая шкала фактически прекращает дальнейшую прогрессию на уровне 50 млн рублей в год. В результате граждане, которые «зарабатывают» сотни и даже миллиарды рублей в год, платят всего 22% НДФЛ», — подчеркнул он.

Миронов уточнил, что повысить ставку НДФЛ нужно и на доходы с дивидендов.

«Отдельной оценки требует вопрос налогообложения крупных дивидендных доходов. Без этого прогрессивная шкала НДФЛ будет оставаться «неполной». Ведь сверхвысокие доходы часто формируются не через заработную плату, а через дивиденды, выплаты от участия в капитале и иные выплаты, связанные с владением крупными активами. Очевидно, что нынешняя система НДФЛ несовершенна, и «Справедливая Россия» предлагает руководству кабмина поручить профильным министерствам подготовить необходимые изменения в законодательство для увеличения ставки подоходного налога», — заключил парламентарий.

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