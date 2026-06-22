В Подмосковье столкнулись семь автомобилей

Два грузовика и пять легковушек столкнулись в Истре, водителя фуры не спасли

Массовое ДТП с участием семи автомобилей произошло на трассе М-9 «Балтия» в подмосковном округе Истра. Об этом сообщила прокуратура Московской области.

В аварии участвовали два грузовика и пять легковушек. В результате ДТП не выжил водитель одного из грузовиков, женщина и двое детей пострадали.

ДТП произошло в районе деревни Давыдковское. По данным прокуратуры, изначально столкнулись два грузовика, а потом еще пять легковушек, водители которых ожидали возможности проехать после первой аварии.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

До этого в Приморье иномарка перевернула скорую с недоношенным младенцем, подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких. По предварительной информации, авария произошла в Находке на регулируемом перекрестке. Водитель автомобиля Toyota Wish врезался в машину скорой медицинской помощи, которая ехала со спецсигналами.

Ранее в Москве неизвестные утопили десятки самокатов.