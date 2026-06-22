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Общество

В Германии запретили пускать на пляж отдыхающих с плохим знанием немецкого

DPA: курорт в Галле запретил пускать на пляж туристов, не говорящих по-немецки
Markus Schreiber/AP

Администрация курортного комплекса в городе Галле в Германии запретила пускать на пляж отдыхающих, которые плохо знают немецкий язык. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на DPA.

Управляющий курортным комплексом на берегу озера Хайдезее Маттиас Нобель пояснил, что подобные меры приняли для того, чтобы администрация была уверена в понимании правил поведения в водоеме отдыхающими. По его словам, руководство курорта имеет право ограничить доступ к пляжу, если посетитель испытывает языковые трудности.

«Людей, не владеющих немецким языком на достаточном уровне, больше не будут пускать на пляж в Галле», — говорится в материале.

Причиной для введения ограничений стал инцидент, произошедший на минувших выходных. Нобель спас ребенка, который заплыл на озере в слишком глубокое место. При этом с начала действия запрета сотрудники базы отдыха уже отказали в проходе нескольким туристам.

Глава комплекса отметил, что новая мера уже подверглась критики. Однако, как уточнил Нобель, администрация не планирует менять свое мнение.

Ранее юрист назвала курорт, на котором охотятся за женщинами из России.

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