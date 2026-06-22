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Общество

Россиянам объяснили, почему импортный корм для животных перестал быть гарантией качества

Эксперт Кузнецов: импортный корм для животных больше не гарантия качества
Alexandra Pfau/imageBROKER.com/Global Look Press

Долгое время европейские и американские корма для кошек и собак считались эталоном. Но рынок стремительно меняется: сейчас импорт перестал быть гарантией качества, а российские бренды выходят в лидеры, «Газете.Ru» рассказал Владислав Кузнецов, директор по продукту Harly (Qharisma Group).

По данным «Зооинформ», в 2024 году российский рынок зоотоваров достиг 510 млрд рублей, увеличившись на 17,7% год к году. Около 80% приходится на корма для кошек и собак. По оценкам Strategy Partners, в 2025 году объем рынка достиг 636 млрд рублей, прибавив еще 18%.

«Флаг на упаковке уходит на второй план. Качество корма определяется ингредиентами, технологиями производства и контролем на каждом этапе, а не страной происхождения», — поясняет Кузнецов.

По данным Россельхознадзора, отечественные производители уже обеспечивают до 98% российского рынка кормов. Импорт существенно сокращается и планомерно теряет статус «гарантии качества».

Еще один важный фактор — свежесть продукта. Зарубежный сухой корм преодолевает огромные расстояния, особенно в условиях параллельного импорта. Пока партия пересекает границы и месяцами лежит на перевалочных складах, ее питательная ценность снижается. Жиры начинают окисляться, а витамины теряют свою активность.

Российские производители работают по принципу «с конвейера — на полку». От момента экструзии и упаковки до отгрузки на склад маркетплейса проходят считанные дни. Это гарантирует максимальную свежесть и сохранность всех нутриентов.

«Тут работают уже не маркетинг, а физика и биохимия», — подчеркивает эксперт.

Покупатели все реже смотрят на страну происхождения и все чаще — на состав, дату производства и прозрачность бренда. Владельцы питомцев активнее сравнивают продукты по фактическим характеристикам, а не по флагу на упаковке.

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