Мужчина совком забил друга за брошенный на ковер окурок

В Запорожье суд вынес приговор жителю Молочанска, который забил своего знакомого из-за брошенного на ковер окурка. Об этом сообщает пресс-служба Запорожского областного суда.

По данным следствия, к обвиняемому в гости пришел сосед, в доме отключили свет и мужчин распивали спиртное возле печи, подсвечивая стол фонариками. В какой-то момент пьяный гость бросил на ковер непотушенный окурок, хозяин сделал ему замечание, но приятель отреагировал агрессивно.

Разозлившись, мужчина избил собутыльника, а когда тот упал, схватил железный совок от печи и нанес оппоненту несколько ударов. На следующее утро он обнаружил гостя во дворе без признаков жизни и обратился к соседям с просьбой вызвать помощь. В суде мужчина полностью признал вину, заявив, что не хотел расправы, а просто не рассчитал последствия своих ударов. Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее пьяный россиянин поссорился с приятелем и забил его табуретом.