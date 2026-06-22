Профессор биоэкологии объяснил, почему не надо избавляться от муравьев в пионах

Муравьи массово появляются на бутонах пионов не для того, чтобы навредить цветку. Причина этого явления — выделение сладкого нектара специальными железами на прицветниках и чашелистиках растения, рассказал «Газете.Ru» профессор кафедры биоэкологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Максим Ларионов.

«Этот нектар особенно активно выделяется именно в стадии бутонизации, когда цветок еще не раскрылся, и представляет собой богатый источник углеводов (сахарозы, фруктозы и глюкозы), который привлекает насекомых как «дармовое угощение», — объяснил он.

Питаясь нектаром, муравьи становятся «охранниками» бутонов. Они отгоняют других насекомых-вредителей (например, тлю или мелких жуков), которые могут повредить растение. Таким образом, муравьи помогают пионам оставаться здоровыми и защищенными от опасных для них насекомых.

«Муравьи не повреждают сами бутоны и не мешают их раскрытию. Их присутствие не влияет на развитие и цветение пиона. Единственный минус — муравьи могут попасть в дом вместе со срезанными цветами, но их легко стряхнуть перед тем, как поставить букет в вазу», — пояснил эксперт.

Муравьи — важная часть садовой экосистемы. Они участвуют в переработке органических остатков и помогают сдерживать численность вредителей, поддерживая природный баланс.

«Бороться с муравьями на пионах нужно только в том случае, если они устроили гнездо прямо у корней куста, что может привести к повреждению корневой системы. В остальных случаях их присутствие абсолютно безопасно и даже полезно для растения», — резюмировал он.

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