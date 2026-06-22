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Общество

Меньше 20% россиян дают положительную оценку ЕГЭ

Лишь 18% россиян положительно относятся к ЕГЭ
Виталий Аньков/РИА Новости

Одобряет ЕГЭ каждый четвертый родитель 11-классника. Это показало исследование SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Среди родителей выпускников 11-х классов доля одобряющих ЕГЭ составляет 23%: «ЕГЭ не страшен. Страшно то, что им запугивают детей». При этом процент противников современной системы аттестации школьников немного снизился: сегодня он находится на уровне 67% (год назад — 71%): «Имеющаяся сейчас система не нацелена на выращивание нового поколения с гибким и изобретательным умом, весь упор — на заучивание и алгоритмизацию».

Экономически активное население в целом настроено более сдержанно: положительную оценку ЕГЭ дают лишь 18% опрошенных. Доля отрицательных отзывов составила 57%.

Среди респондентов с высшим образованием доля противников ЕГЭ больше, чем среди обладателей среднего профессионального образования (65 и 58% соответственно).

Чем старше участники опроса, тем меньше среди них сторонников ЕГЭ: среди молодежи до 35 лет доля положительных отзывов достигает 24% (43% — отрицательных), тогда как среди респондентов 45+ одобряют единый экзамен только 12% (69% — против).

Ранее стоимость подготовки к ЕГЭ в России достигла полумиллиона за один предмет.

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