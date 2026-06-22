Ирландского политика обвинили в сексуальных преступлениях

Бывшего главу Демократической юнионистской партии (ДЮП) Северной Ирландии Джеффри Дональдсона признали виновным в 18 преступлениях сексуального характера, включая изнасилование. Об этом сообщает Independent.

Такое решение было принято жюри присяжных Королевского суда города Ньюри, в котором проходили слушания.

Согласно материалам суда, Дональдсон был признан виновным в 18 преступлениях, совершенных им в период с 1985 по 2008 год в отношении двух жертв. Его 60-летняя супруга Элеонора также обвиняется в пособничестве, но не присутствовала в суде по состоянию здоровья.

Супруги, состоящие в браке с 1987 года, были задержаны полицией Северной Ирландии в марте 2024 года и после отрицания всех обвинений освобождены под залог. Вскоре Дональдсон покинул пост главы ДЮП, который занимал с июня 2021 года. Ранее, с 1997 по 2024 год, он был депутатом Палаты общин от округа Лаган-Вэлли, с декабря 2019 года возглавлял фракцию партии, а в 2016 году получил рыцарский титул.

22 июня политик был взят под стражу в зале суда. Приговор будет оглашен позднее, при этом судья Пол Рамзи уже заявил, что ему грозит длительное тюремное заключение.

Ранее в Индии учитель получил срок 20 лет за изнасилование ученицы.