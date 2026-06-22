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Общество

Депутат Занко подчеркнула важность единства в День памяти и скорби

Депутат Занко: в единстве и правде — многовековая сила России
Из личного архива Ольги Занко

Вся страна в День памяти и скорби склонила голову перед подвигом 27 млн граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом заявила зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

Парламентарий напомнила, что 85 лет назад нацизм направил на российскую землю свою разрушительную силу,

«Но наш народ выдержал, вытерпел и победил. Победил благодаря единству, единству тыла и фронта, единству нашего многонационального народа», — сказала она.

Занко подчеркнула, что коллективный Запад вновь действует против России. По ее словам, они не оставляют попыток разрушить историческую память и разорвать связь поколений. Депутат добавила, что молодежи навязывается чувство вины вместо чувства гордости за страну.

«Но происходит обратное: чем сильнее давление на Россию, тем сильнее становится наш внутренний иммунитет, тем яснее становится понимание, что в единстве и правде – многовековая сила России», — заявила она.

Напомним, по всей стране проходят памятные мероприятия по погибшим в годы Великой Отечественной войны. Так, президент России Владимир Путин почтил память погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков. Он возложил венок к Могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены. Также он возложил венки к обелискам городов-героев и памятному знаку в честь городов, удостоенных почетного звания «Город воинской славы».

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