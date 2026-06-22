Умер бывший глава ФРС США Алан Гринспен

Бывший глава Федеральной резервной системы (ФРС) США, экономист Алан Гринспен умер в возрасте 100 лет. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на его супругу Андреа Митчелл.

«Алан скончался сегодня утром в нашем доме в возрасте 100 лет от осложнений болезни Паркинсона. Он был выдающимся человеком, который на протяжении десятилетий помогал формировать экономику США при президентах обеих партий», — сказала жена экономиста.

Гринспен родился 6 марта 1926 года в семье потомков еврейских иммигрантов из Румынии и Венгрии. В молодости будущий экономист занимался музыкой и играл в группе.

Пост главы ФРС мужчина занимал пять сроков подряд — с 1987 по 2006 годы, когда в США отмечался бурный рост экономики и фондового рынка при низкой безработице. При этом критики обвиняли Гринспена в создании предпосылок для глобального финансового кризиса 2007-2008 годов. В 2011 году независимая комиссия установила, что бывший глава ведомства не смог вовремя заметить ипотечный пузырь, образовавшийся в начале 2000-х годов.

Гринспен был награжден Президентской медалью свободы — высшей гражданской наградой США. Также экономист удостоился французского ордена Почетного легиона и звания рыцаря ордена Британской империи. После ухода на пенсию он создал собственную консалтинговую компанию Greenspan Associates.

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