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Общество

«Продолжат расшибать лбы»: в Госдуме предрекли крах новому премьеру Британии

Депутат Журавлев: вменяемые политики на Западе находятся в оппозиции к власти
Kirsty Wigglesworth/AP

Сменщик Кира Стармера на посту премьер-министра Великобритании не наладит отношения с Россией, выразил мнение в беседе с «Газетой.Ru» первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Достойные политики на Западе сейчас, по его словам, находятся в оппозиции.

«На Западе, конечно, есть вменяемые политики, но в нынешний момент они чаще всего находятся в оппозиции существующей власти. Тем более, в Великобритании, которая славится своей махровой русофобией, и тот же Черчилль, сотрудничая с СССР во Вторую мировую, делал это вынуждено, и сразу после окончания войны разразился антисоветской речью в Фултоне», — напомнил он.

Журавлев считает, что товарищ Стармера по партии, который, вероятно, придет ему на смену, не поможет завершить конфликт на Украине.

«Кир Стармер и пришел-то к власти с показателями не слишком впечатляющими, и приблизил их в нулю, в основу всей своей деятельности на посту премьера поставив поддержку Украины. Но на смену ему придет не менее одиозный Энди Бернем, который придерживается ровно таких же взглядов. Он русофоб, каких поискать. Британских политиков ничего не учит, и они непременно продолжат расшибать свои лбы о скалу под названием «Россия»», — заявил депутат.

Кир Стармер находился на посту премьера Британии с 2024 года, он пришел на смену Бориса Джонсона, которого российские власти обвиняли в срыве стамбульских договоренностей по Украине 2022 года.

СМИ прогнозируют, что место Стармера займет коллега по партии Энди Бернем — он придерживается более жесткой риторики по мигрантской политике Лондона, выступает за долгосрочную военную поддержку Украины и децентрализацию власти в Великобритании.

Ранее в Кремле оценили отставку Стармера.

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