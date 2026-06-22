В Госдуме отметили важность сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне

«Единая Россия» организовала памятную акцию по всей стране и в 62 государствах

Партия «Единая Россия» совместно с «Волонтерами Победы» организовала мемориальную акцию, посвященную Дню памяти и скорби, по всей стране и в 62 странах мира. Об этом сообщила пресс-служба политической силы.

Уточняется, что в рамках акции «Огненные картины войны» Герои России, депутаты Госдумы от фракции «Единой России» и общественники возложили цветы в зале Памяти и скорби Музея Победы в Москве.

Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко напомнила, что 85 лет назад началась Великая Отечественная война, унесшая жизни 27 млн советских граждан.

«Голос той войны звучит в сердцах жителей России. Потому что до сих пор многие семьи не знают, что стало с их родными и близкими, как они погибли и где покоятся. Ежегодно поисковые отряды поднимают тысячи бойцов, которые числились пропавшими без вести», — отметила парламентарий.

Депутат добавила, что, благодаря принятым «Единой Россией» законам, в 2026 году начато формирование общенационального списка мирных граждан, пострадавших от геноцида.

В свою очередь депутат Госдумы Владимир Шаманов подчеркнул, что сегодня необходимо, объединяя усилия, преодолевая трудности, добиться полной победы над неонацизмом.

Глава партийной фракции в Госдуме Владимир Васильев добавил, что утрата исторической памяти приводит к потере суверенитета. Он отметил, что ситуация на глобальной арене требует больше усилий в борьбе с угрозами и за мир.

Васильев также акцентировал внимание на том, что «Единая Россия» продолжит заниматься патриотической работой, и поблагодарил общественные организации за участие в общем деле.

«Мы все понимаем, что Великая Отечественная война — это личная история каждой семьи, и для меня тоже. Мой дед также участвовал в Великой Отечественной войне, на фронт ушел совсем юнцом, воевал до Победы, был награжден Орденом Славы. Для меня акция — это связь поколений: тех, кто отстоял нашу Родину в годы Великой Отечественной войны, и тех, кто сейчас на передовой защищает нашу страну», — поделился Герой России, ветеран СВО Эдуард Казымов.

Он добавил, что сохранение и передача исторической памяти является важной задачей для всех жителей страны.