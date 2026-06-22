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Общество

Суд вынес приговор экс-главе правительства Кузбасса

Бывшего председателя правительства Кузбасса Телегина приговорили к 12 годам тюрьмы
Данил Айкин/РИА Новости

Бывшего председателя правительства Кузбасса Вячеслава Телегина приговорили к 12 годам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.

Телегина обязали выплатить штраф в размере 4,8 млн рублей. Кроме того, он был лишен права занимать должности на госслужбе сроком на 2 года 11 месяцев.

В прениях сторон прокурор запрашивал для Телегина 14 лет лишения свободы в исправительной колонии.

Телегина задержали в декабре 2022 года. Экс-глава правительства обвинялся в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение. Дело связывают со строительной фирмой, которой, по данным следствия, мужчина пролоббировал заключение контрактов почти на 73 млн рублей.

Ранее заседание по делу экс-главы правительства Кузбасса откладывали более 200 раз.

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