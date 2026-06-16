Школьная учительница два года насиловала подростка

В США будут судить 33-летнего педагога школы, которая в течение двух лет совращала и насиловала ученика. Об этом сообщает телеканал WHNS.

По данным следствия, женщина начала проявлять нездоровый интерес к ребенку, когда ему было 14 лет. Обвиняемая насиловала подростка не менее двух лет, она забирала мальчика его из школы, отвозила на тренировки, снабжала алкоголем, марихуаной и сигаретами.

Интимные встречи происходили в отеле и на парковке. Обвинения против бывшей учительницы выдвинули власти трех округов штата, так как преступления совершались на их территориях. Педагога арестовали в июле 2025 года, расследование дела продолжается.

До этого в США учительница надругалась над шестью школьниками. С некоторыми она созванивалась по видеосвязи и мастурбировала на камеру. Другого юношу она заставляла посмотреть фильм «Пятьдесят оттенков серого» и позже обсуждать его. Известно, что всем пострадавшим не было 16 лет.

Ранее мужчина годами притворялся подростком и совратил более 100 детей.